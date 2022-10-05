Патрик Муратоглу разобрал действия Александра Бублика, выполнившего удар ручкой ракетки

Французский теннисный тренер Патрик Муратоглу, известный по сотрудничеству с такими звёздами, как 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс и двукратная победительница мэйджоров Симона Халеп, разобрал действия казахстанского теннисиста Александра Бублика, который в проигранном финале хардового турнира категории ATP-250 в Метце (Франция) отбил удар Лоренцо Сонего ручкой ракетки.

Этот момент произошёл во втором сете при счёте 1:3 в пользу итальянца. Счёт 30–40. Александр делает подачу, с которой Сонего справляется с трудом, после чего Бублик ответил курьёзным ударом ручкой. Этот гейм в итоге казахстанский теннисист проиграл, как и весь финал.

«Александру Бублику нужны в матчах такие очки, чтобы наслаждаться игрой. Очень важно снимать стресс во время матча, ломая ракетки, крича на кого-то. Надо понимать, что не все такие, как Рафа, Новак, Роджер.

Когда он делает такое, кажется, что он не пытается выиграть. Возможно, то был не лучший момент, чтобы исполнить такой удар. Но надо быть чуть открытее. Многие болельщики слишком закрыты. Мы неидеальны. Никто не идеален. Надо это принять», — сказал Муратоглу в видео, выложенном в его социальных сетях.

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