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Андрей Рублёв прокомментировал выход в 1/4 финала на турнире в Астане

Андрей Рублёв прокомментировал выход в 1/4 финала на турнире в Астане
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу в матче второго круга хардового турнира в Астане (Казахстан) над представителем Китая Чжаном Чжичжэнем (6:3, 6:2).

«С самого начала я стал играть уверенно. Всё получалось, почувствовал, что могу и дальше действовать в таком ритме. Возможно, из-за этого Чжана подзажало, потому что нелегко начинать матч, когда сразу идёт агрессивная игра. Знаю это по себе. Поэтому получилось достаточно уверенно выиграть первый сет, а во втором почувствовал ещё большую уверенность и свободу в действиях и в итоге смог закончить матч на достаточно хорошем уровне», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.

В четвертьфинале соперником Андрея Рублёва станет победитель матча Давид Гоффен (Бельгия) — Адриан Маннарино (Франция).

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