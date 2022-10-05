Определился соперник Даниила Медведева во втором круге турнира в Астане

Стало известно, с кем российский теннисист Даниил Медведев сыграет во втором круге хардового турнира категории ATP-500, который проходит в Астане (Казахстан). Соперником Медведева, занимающего четвёртое место в рейтинге ATP, станет финский теннисист Эмиль Руусувуори, являющийся 53-й ракеткой мира. В первом круге Руусувуори победил представителя Швейцарии Марка-Андреа Хюслера со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.
На счету Руусувуори ни одного эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти (56%). У Хюслера три подачи навылет и ни одной двойной ошибки. Он не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх.
Матч Медведев — Руусувуори состоится завтра, 6 октября. Напомним, в первом круге Даниил в двух сетах обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа.
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