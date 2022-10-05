Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определился соперник Даниила Медведева во втором круге турнира в Астане

Определился соперник Даниила Медведева во втором круге турнира в Астане
Комментарии

Стало известно, с кем российский теннисист Даниил Медведев сыграет во втором круге хардового турнира категории ATP-500, который проходит в Астане (Казахстан). Соперником Медведева, занимающего четвёртое место в рейтинге ATP, станет финский теннисист Эмиль Руусувуори, являющийся 53-й ракеткой мира. В первом круге Руусувуори победил представителя Швейцарии Марка-Андреа Хюслера со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

На счету Руусувуори ни одного эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти (56%). У Хюслера три подачи навылет и ни одной двойной ошибки. Он не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх.

Матч Медведев — Руусувуори состоится завтра, 6 октября. Напомним, в первом круге Даниил в двух сетах обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа.

Турнирная сетка
Астана. 1-й круг
05 октября 2022, среда. 09:40 МСК
Марк-Андреа Хюслер
64
Швейцария
Марк-Андреа Хюслер
М. Хюслер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		2  
6 		6  
         
Эмиль Руусувуори
53
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022