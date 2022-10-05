Даниил Медведев ответил, играет ли в PlayStation во время турниров
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Победитель Открытого чемпионата США 2021 года, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, играет ли он в PlayStation во время турниров. Сейчас Медведев принимает участие в хардовом турнире категории ATP-500, который проходит в Астане (Казахстан).
«Я вечером обычно отдыхаю, кушаю с тренером, поэтому так и сделаю. PlayStation? Я на турниры PlayStation не беру. Поэтому нет», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
В первом круге турнира в Астане Медведев победил представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа. Во втором раунде соперником российского спортсмена станет финн Эмиль Руусувуори.
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