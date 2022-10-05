Карлос Алькарас, неожиданно проигравший в первом круге в Астане, выложил фото из самолёта

Первая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, который неожиданно уступил в матче первого круга хардового турнира в Астане (Казахстан), где его соперником был представитель Бельгии Давид Гоффен (66-е место в рейтинге ATP), перепостил в своих социальных сетях свежее фото, которое появилось в соцсетях его физиотерапевта. Снимок сделан в самолёте.

Фото: из соцсетей карлоса алькараса

Напомним, Алькарас проиграл Гоффену со счётом 5:7, 3:6. Испанец впервые за 62 матча не взял ни одного сета. Это его первое сухое поражение за 11 месяцев. Несмотря на это, Алькарас остаётся как лидером рейтинга ATP, так и лидером Чемпионской гонки ATP. В обоих списках его ближайшим преследователем является другой испанец, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль.

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