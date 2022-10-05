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Андрей Рублёв назвал цель на концовку сезона

Андрей Рублёв назвал цель на концовку сезона
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Девятая ракетка мира Андрей Рублёв рассказал о целях на концовку сезона. По словам теннисиста, он хочет завершить текущий год в первой восьмёрке мирового рейтинга.

«Не хочу, чтобы сезон заканчивался. Хочется ещё попасть в финальную восьмёрку мирового рейтинга. Всё зависит от того, как я проведу оставшиеся турниры, так как мест очень мало, а претендентов на позицию — минимум 15 человек. Будет тяжело, но нужно рвать и показывать свою игру. Опять же, повторюсь, нынешняя мотивация является более чем приличной — необходимо попадать в топ-8», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.

Недавно стало известно, что Рублёв примет участие в выставочном турнире в Абу-Даби, который состоится с 16 по 18 декабря.

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