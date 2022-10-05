Андрей Рублёв назвал цель на концовку сезона

Девятая ракетка мира Андрей Рублёв рассказал о целях на концовку сезона. По словам теннисиста, он хочет завершить текущий год в первой восьмёрке мирового рейтинга.
«Не хочу, чтобы сезон заканчивался. Хочется ещё попасть в финальную восьмёрку мирового рейтинга. Всё зависит от того, как я проведу оставшиеся турниры, так как мест очень мало, а претендентов на позицию — минимум 15 человек. Будет тяжело, но нужно рвать и показывать свою игру. Опять же, повторюсь, нынешняя мотивация является более чем приличной — необходимо попадать в топ-8», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.
Недавно стало известно, что Рублёв примет участие в выставочном турнире в Абу-Даби, который состоится с 16 по 18 декабря.
Арина Соболенко тренируется с Андреем Рублёвым на корте в США.
- 5 октября 2022
-
13:01
-
12:49
-
12:02
-
11:57
-
11:51
-
11:40
-
11:36
-
11:16
-
10:58
-
10:53
-
10:40
-
09:32
-
09:09
-
08:44
-
08:38
-
08:14
-
07:39
-
00:25
-
00:14
- 4 октября 2022
-
23:56
-
23:37
-
22:50
-
22:35
-
22:28
-
21:59
-
21:31
-
21:25
-
20:48
-
20:39
-
20:22
-
20:14
-
20:05
-
19:51
-
19:40
-
19:30