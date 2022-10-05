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Тони Надаль высказался о противостоянии Рафаэля с Роджером Федерером

Тони Надаль высказался о противостоянии Рафаэля с Роджером Федерером
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Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, рассказал, что думает о противостоянии племянника с 20-кратным победителем мэйджоров Роджером Федерером. В личных встречах счёт в противостоянии Надаль — Федерер 24-16 в пользу испанца.

«Когда у тебя есть соперник, который вынуждает действовать на пределе возможностей, то ты либо действуешь на пределе, либо выходишь из игры. Федерер всегда усложнял нам задачу на любом покрытии.

У Рафаэля не было иного выбора, кроме как адаптироваться и всегда искать решения. Я думаю, что и Рафаэль заставлял Федерера действовать на пределе возможностей, и Роджер вынуждал к тому же моего племянника», — приводит слова Тони Надаля AS.

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