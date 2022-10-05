Теннисистка Жук ответила подписчику, предположившему, что она увеличила грудь

Российская теннисистка Софья Жук ответила подписчику, который предположил, что она сделала операцию по увеличению груди.

Жук опубликовала в своих социальных сетях фотографию в белом купальнике. В комментариях под постом один из подписчиков спросил: «Грудные импланты?» «Да, лучшие импланты от лучших хирургов», — ответила теннисистка.

В 2015 году Жук в возрасте 15 лет выиграла титул на юниорском Уимблдоне, со счётом 7:5, 6:4 победив в финале соотечественницу Анну Блинкову. Интересно, что Софья не проиграла ни одного сета за весь турнир.



На взрослых турнирах «Большого шлема» Софья не проходила дальше первого круга. Жук выиграла шесть турниров ITF в одиночном разряде. Напомним, в марте 2020 года юная теннисистка решила взять паузу в карьере на несколько лет из-за череды серьёзных травм.

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Софья Жук позирует в купальнике.