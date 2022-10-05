Котов не сумел выйти в 1/4 финала на турнире в Астане, уступив Баутиста-Агуту

Российский теннисист Павел Котов не сумел одержать победу в матче второго круга хардового турнира в Астане (Казахстан), в котором его соперником был представитель Испании Роберто Баутиста-Агут. Котов, занимающий 103-е место в рейтинге ATP, уступил Баутиста-Агуту (21) со счётом 1:6, 6:7 (5:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.



Котов выполнил две подачи навылет и допустил одну двойную ошибку. Россиянин использовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Баутиста-Агута один эйс и две двойные ошибки. Испанец реализовал три брейк-пойнта из шести.



В четвертьфинале соперником Роберто Баутиста-Агута станет победитель пары Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Даниил Медведев (Россия). Их матч состоится завтра, 6 октября.