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Президент ITF отреагировал на критику расписания турниров от Иги Свёнтек

Президент ITF отреагировал на критику расписания турниров от Иги Свёнтек
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Президент ITF Дэвид Хаггерти прокомментировал слова первой ракетки мира 21-летней польской теннисистки Иги Свёнтек. Ранее Свёнтек заявила, что не сыграет в финальной части Кубка Билли Джин Кинг, и раскритиковала расписание турниров. Свёнтек не понравилось, что старт финальной части запланирован на следующий день после окончания Итогового чемпионата WTA.

«ITF сожалеет, что Ига Свёнтек не сможет сыграть на турнире, и признаёт, что расписание двух крупных турниров в конце года представляет собой проблему для игроков, участвующих в обоих турнирах.

Мы сотрудничали с WTA, чтобы попытаться согласовать подходящие даты. Хотя мы смогли подтвердить даты финала Кубка Билли Джин Кинг в Глазго ещё в июне, место проведения финала WTA в Форт-Уэрте было подтверждено лишь во время Открытого чемпионата США и ограничено доступными датами», — приводит слова Хаггерти Reuters.

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