Президент ITF отреагировал на критику расписания турниров от Иги Свёнтек

Президент ITF Дэвид Хаггерти прокомментировал слова первой ракетки мира 21-летней польской теннисистки Иги Свёнтек. Ранее Свёнтек заявила, что не сыграет в финальной части Кубка Билли Джин Кинг, и раскритиковала расписание турниров. Свёнтек не понравилось, что старт финальной части запланирован на следующий день после окончания Итогового чемпионата WTA.
«ITF сожалеет, что Ига Свёнтек не сможет сыграть на турнире, и признаёт, что расписание двух крупных турниров в конце года представляет собой проблему для игроков, участвующих в обоих турнирах.
Мы сотрудничали с WTA, чтобы попытаться согласовать подходящие даты. Хотя мы смогли подтвердить даты финала Кубка Билли Джин Кинг в Глазго ещё в июне, место проведения финала WTA в Форт-Уэрте было подтверждено лишь во время Открытого чемпионата США и ограничено доступными датами», — приводит слова Хаггерти Reuters.
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
- 5 октября 2022
-
15:05
-
14:23
-
14:15
-
13:52
-
13:50
-
13:01
-
12:49
-
12:02
-
11:57
-
11:51
-
11:40
-
11:36
-
11:16
-
10:58
-
10:53
-
10:40
-
09:32
-
09:09
-
08:44
-
08:38
-
08:14
-
07:39
-
00:25
-
00:14
- 4 октября 2022
-
23:56
-
23:37
-
22:50
-
22:35
-
22:28
-
21:59
-
21:31
-
21:25
-
20:48
-
20:39
-
20:22