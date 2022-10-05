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Определился соперник Андрея Рублёва по четвертьфиналу турнира в Астане

Определился соперник Андрея Рублёва по четвертьфиналу турнира в Астане
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Французский теннисист Адриан Маннарино, занимающий 51-е место в рейтинге ATP, одержал победу в матче второго круга хардового турнира в Астане (Казахстан). Соперником француза был представитель Бельгии Давид Гоффен (66-е место в рейтинге ATP). Маннарино обыграл бельгийца со счётом 3:6, 6:1, 7:5.

Гоффен выполнил семь эйсов и допустил три двойные ошибки. Он использовал два брейк-пойнта из пяти. У соперника Давида одна подача навылет и две двойные ошибки. Маннарино реализовал четыре брейк-пойнта из 16.

В четвертьфинале соперником Адриана Маннарино станет девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, который ранее обыграл представителя Китая Чжана Чжичжэня. Матч 1/4 финала состоится завтра, 6 октября.

Астана. 2-й круг
05 октября 2022, среда. 12:20 МСК
Давид Гоффен
66
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 5
3 		6 7
         
Адриан Маннарино
51
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Комментарии
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