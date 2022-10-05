Определился соперник Андрея Рублёва по четвертьфиналу турнира в Астане
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Французский теннисист Адриан Маннарино, занимающий 51-е место в рейтинге ATP, одержал победу в матче второго круга хардового турнира в Астане (Казахстан). Соперником француза был представитель Бельгии Давид Гоффен (66-е место в рейтинге ATP). Маннарино обыграл бельгийца со счётом 3:6, 6:1, 7:5.
Гоффен выполнил семь эйсов и допустил три двойные ошибки. Он использовал два брейк-пойнта из пяти. У соперника Давида одна подача навылет и две двойные ошибки. Маннарино реализовал четыре брейк-пойнта из 16.
В четвертьфинале соперником Адриана Маннарино станет девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, который ранее обыграл представителя Китая Чжана Чжичжэня. Матч 1/4 финала состоится завтра, 6 октября.
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