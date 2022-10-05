Новак Джокович одержал разгромную победу на старте турнира в Астане
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Экс-первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович одержал уверенную победу в матче первого круга хардового турнира в Астане (Казахстан), в котором его соперником был представитель Чили Кристьян Гарин. Джокович, занимающий седьмое место в рейтинге ATP, обыграл Гарина (81) со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты.
Гарин выполнил одну подачу навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Также у чилийца не было ни одного брейк-пойнта. На счету Джоковича четыре эйса и не одной двойной ошибки. Серб реализовал пять брейк-пойнтов из восьми.
Во втором круге соперником Новака Джоковича станет голландский теннисист Ботик ван де Зандсхулп. Этот матч состоится завтра, 6 октября.
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