Опубликовано расписание игр Медведева, Джоковича и Хачанова во 2-м круге турнира в Астане

Опубликовано расписание шестого игрового дня на турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан), который завершится 9 октября.
Центральный корт. Матчи второго круга
Марин Чилич (Хорватия, 9) – Карен Хачанов (Россия) – начало в 9:00 мск.
Александр Бублик (Казахстан) – Хуберт Хуркач (Польша, 7) – не ранее 11:30 мск.
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Новак Джокович (Сербия, 4) – не ранее 15:00 мск.
Эмиль Руусувуори (Финляндия) – Даниил Медведев (Россия, 2) – последний запуск.
Отметим, что на данный момент в Астане сформирована одна четвертьфинальная пара: Андрей Рублёв (Россия, 5) — Адриан Маннарино (Франция). Их матч пройдёт 7 октября.
Призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 900 000. Его действующим чемпионом является южнокореец Квон Сон У.
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