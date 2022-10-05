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Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Астане, не без проблем обыграв квалифаера

Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Астане, не без проблем обыграв квалифаера
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Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).

В матче второго круга Циципас (3) одержал непростую победу над 19-летним представителем Италии Лукой Нарди (Q) со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:3). Встреча продлилась 1 час 47 минут. Циципас 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Нарди четыре эйса, две двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Циципаса станет победитель матча Александр Бублик (Казахстан) – Хуберт Хуркач (Польша, 7).

Призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 900 000. Его действующим чемпионом является южнокореец Квон Сон У.

Астана. 2-й круг
05 октября 2022, среда. 16:30 МСК
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7  
6 2 		6 3  
         
Лука Нарди
152
Италия
Лука Нарди
Л. Нарди
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