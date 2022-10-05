«Ловлю последние летние лучи». Мария Шарапова опубликовала фото с отдыха в Греции

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях фото с отдыха в Греции.
«Ловлю последние летние лучи в Греции… Последние фото. Всегда на дежурстве (эмодзи «бутылочка для кормления»), даже в пещерах и при низком заряде батареи», — подписала фото Шарапова.
Фото: из личного архива Марии Шараповой
Фото: из личного архива Марии Шараповой
Фото: из личного архива Марии Шараповой
Фото: из личного архива Марии Шараповой
За время в туре Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
- 5 октября 2022
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