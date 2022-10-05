Павлюченкова сообщила о скором возвращении в WTA-тур. Касаткина и Сафина отреагировали

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в социальных сетях новое фото.

«Новости!!! Очень скоро полноценно вернусь на корт, счастлива», — подписала фото Павлюченкова.

Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой

Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой

«Еееее», — отреагировала на пост первая ракетка России Дарья Касаткина. А бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема», россиянка Динара Сафина оставила в комментариях праздничные эмодзи.

31-летняя Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом «Ролан Гаррос», на котором в прошлом году дошла до финала. Причиной такого решения стала травма колена. Анастасия выпала из топ-20 рейтинга WTA и опустилась на 211-е место.