Павлюченкова сообщила о скором возвращении в WTA-тур. Касаткина и Сафина отреагировали

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в социальных сетях новое фото.
«Новости!!! Очень скоро полноценно вернусь на корт, счастлива», — подписала фото Павлюченкова.
Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой
Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой
«Еееее», — отреагировала на пост первая ракетка России Дарья Касаткина. А бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема», россиянка Динара Сафина оставила в комментариях праздничные эмодзи.
31-летняя Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом «Ролан Гаррос», на котором в прошлом году дошла до финала. Причиной такого решения стала травма колена. Анастасия выпала из топ-20 рейтинга WTA и опустилась на 211-е место.
- 5 октября 2022
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