Тиафо обыграл 80-ю ракетку мира и вышел в четвертьфинал турнира в Токио
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19-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Токио (Япония).
В матче второго круга Тиафо (19-й номер рейтинга) одержал непростую победу над представителем Испании Бернабе Сапатой-Миральес со счётом 6:1, 7:6 (9:7). Встреча продлилась 1 час и 33 минуты. Тиафо девять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре из девяти (44%) брейк-пойнтов. На счету Сапаты-Миральес один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести возможных (17%).
Следующим соперником Тиафо станет победитель матча Миомир Кецманович (Сербия, 33-й номер рейтинга) – Даниэль Эванс (Великобритания, 25-й номер рейтинга).
Призовой фонд турнира в Токио составил $ 1 953 285.
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