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Тиафо обыграл 80-ю ракетку мира и вышел в четвертьфинал турнира в Токио

Тиафо обыграл 80-ю ракетку мира и вышел в четвертьфинал турнира в Токио
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19-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Токио (Япония).

В матче второго круга Тиафо (19-й номер рейтинга) одержал непростую победу над представителем Испании Бернабе Сапатой-Миральес со счётом 6:1, 7:6 (9:7). Встреча продлилась 1 час и 33 минуты. Тиафо девять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре из девяти (44%) брейк-пойнтов. На счету Сапаты-Миральес один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести возможных (17%).

Следующим соперником Тиафо станет победитель матча Миомир Кецманович (Сербия, 33-й номер рейтинга) – Даниэль Эванс (Великобритания, 25-й номер рейтинга).

Призовой фонд турнира в Токио составил $ 1 953 285.

Токио (м). 2-й круг
06 октября 2022, четверг. 05:10 МСК
Фрэнсис Тиафо
19
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 9  
1 		6 7  
         
Бернабе Сапата-Миральес
80
Испания
Бернабе Сапата-Миральес
Б. Сапата-Миральес
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