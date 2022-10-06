Тиафо обыграл 80-ю ракетку мира и вышел в четвертьфинал турнира в Токио

19-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Токио (Япония).



В матче второго круга Тиафо (19-й номер рейтинга) одержал непростую победу над представителем Испании Бернабе Сапатой-Миральес со счётом 6:1, 7:6 (9:7). Встреча продлилась 1 час и 33 минуты. Тиафо девять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре из девяти (44%) брейк-пойнтов. На счету Сапаты-Миральес один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести возможных (17%).



Следующим соперником Тиафо станет победитель матча Миомир Кецманович (Сербия, 33-й номер рейтинга) – Даниэль Эванс (Великобритания, 25-й номер рейтинга).



Призовой фонд турнира в Токио составил $ 1 953 285.