«Осенний стиль». Ана Иванович выложила свежее фото

Победительница Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 2008 года, бывшая первая ракетка мира, сербская теннисистка Ана Иванович опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию в осеннем стиле.
«Осенний стиль», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива аны иванович
Напомним, высшее достижение 34-летней Аны Иванович на Australian Open — выход в финал в 2008 году, на Уимблдоне — выход в полуфинал в 2007-м, на Открытом чемпионате США — четвертьфинал-2012. Сербская спортсменка объявила о завершении карьеры в 2016 году. Её муж — чемпион мира 2014 года по футболу, немец Бастиан Швайнштайгер. Иванович вышла замуж за Швайнштайгера в июле 2016 года; у них уже двое детей.
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