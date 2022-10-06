25-летний Александр Зверев показал, как отдыхал на море со своей 33-летней девушкой. Фото

Пятая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал новый пост в своих социальных сетях. 25-летний спортсмен показал, как отдыхал на море со своей девушкой Софией Томаллой. Сегодня, 6 октября, ей исполнилось 33 года.
«С 18-м днём рождения в 16-й раз, София», — подписал Зверев соответствующие фотографии.
Об отношениях 25-летнего Александра и 32-летней Софии стало известно в октябре 2021 года. Томалла также является актрисой и телеведущей. Ранее она встречалась с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном и вратарём Лорисом Кариусом.
Фото: из личного архива александра зверева
Зверев не выступал на турнирах с «Ролан Гаррос» — 2022, где получил страшную травму ноги в полуфинале с испанцем Рафаэлем Надалем. Немец порвал три боковые связки. Он собирался вернуться на корт на Кубке Дэвиса, однако у Александра выявили отёк костей. Зверев признался, что восстановление может занять «недели, а скорее всего, даже месяцы».
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
- 6 октября 2022
-
10:12
-
10:01
-
08:18
-
08:15
-
07:52
-
06:56
-
00:18
- 5 октября 2022
-
23:41
-
22:49
-
21:28
-
20:15
-
19:57
-
19:34
-
19:01
-
18:55
-
18:40
-
18:30
-
18:17
-
17:43
-
17:20
-
16:43
-
16:16
-
16:01
-
15:18
-
15:05
-
14:23
-
14:15
-
13:52
-
13:50
-
13:01
-
12:49
-
12:02
-
11:57
-
11:51
-
11:40