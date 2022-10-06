25-летний Александр Зверев показал, как отдыхал на море со своей 33-летней девушкой. Фото

Пятая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал новый пост в своих социальных сетях. 25-летний спортсмен показал, как отдыхал на море со своей девушкой Софией Томаллой. Сегодня, 6 октября, ей исполнилось 33 года.

«С 18-м днём рождения в 16-й раз, София», — подписал Зверев соответствующие фотографии.

Об отношениях 25-летнего Александра и 32-летней Софии стало известно в октябре 2021 года. Томалла также является актрисой и телеведущей. Ранее она встречалась с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном и вратарём Лорисом Кариусом.

Фото: из личного архива александра зверева

Зверев не выступал на турнирах с «Ролан Гаррос» — 2022, где получил страшную травму ноги в полуфинале с испанцем Рафаэлем Надалем. Немец порвал три боковые связки. Он собирался вернуться на корт на Кубке Дэвиса, однако у Александра выявили отёк костей. Зверев признался, что восстановление может занять «недели, а скорее всего, даже месяцы».

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