Карен Хачанов прокомментировал волевую победу над Марином Чиличем и выход в 1/4 в Астане

Российский теннисист Карен Хачанов, который одержал победу в матче второго круга хардового турнира в Астане (Казахстан), прокомментировал свой успех. Хачанов, занимающий 18-е место в рейтинге ATP, одержал волевую победу над хорватом Марином Чиличем (14). Россиянин проиграл первый сет, но выиграл следующие две партии. Карен победил со счётом 2:6, 6:3, 6:3.

«Честно, после первого сета было не очень приятно, не очень приятные ощущения. Но потом как-то матч поменялся. Публика меня всё время поддерживала. Я смог перехватить инициативу во втором сете, добить в третьем. Очень рад.

Очень рад всех видеть. Смотрю, на всех матчах с каждым днём всё больше и больше народу», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.

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