Ольховский оценил победу Хачанова над Чиличем на турнире в Астане
Поделиться
Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте россиянин Андрей Ольховский прокомментировал победу Карена Хачанова над Марином Чиличем во втором круге турнира в Астане. Хачанов выиграл противостояние с Чиличем со счётом 2:6, 6:3, 6:3.
«Молодец Карен. Очень хороший результат, он действительно сейчас в хорошей форме. Почувствовал уверенность, теперь для него всё складывается удачно именно по игре. Он хорошо и уверенно играет, обыгрывает сильных соперников. Впереди несколько сильных турниров в этом сезоне, желаю Карену удачи», – рассказал Андрей Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Новость по темеКарен Хачанов прокомментировал волевую победу над Марином Чиличем и выход в 1/4 в Астане
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 6 октября 2022
-
11:56
-
11:45
-
11:35
-
10:12
-
10:01
-
08:18
-
08:15
-
07:52
-
06:56
-
00:18
- 5 октября 2022
-
23:41
-
22:49
-
21:28
-
20:15
-
19:57
-
19:34
-
19:01
-
18:55
-
18:40
-
18:30
-
18:17
-
17:43
-
17:20
-
16:43
-
16:16
-
16:01
-
15:18
-
15:05
-
14:23
-
14:15
-
13:52
-
13:50
-
13:01
-
12:49
-
12:02
Партнерский контент