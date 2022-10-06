Ольховский оценил победу Хачанова над Чиличем на турнире в Астане

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте россиянин Андрей Ольховский прокомментировал победу Карена Хачанова над Марином Чиличем во втором круге турнира в Астане. Хачанов выиграл противостояние с Чиличем со счётом 2:6, 6:3, 6:3.

«Молодец Карен. Очень хороший результат, он действительно сейчас в хорошей форме. Почувствовал уверенность, теперь для него всё складывается удачно именно по игре. Он хорошо и уверенно играет, обыгрывает сильных соперников. Впереди несколько сильных турниров в этом сезоне, желаю Карену удачи», – рассказал Андрей Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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