Карен Хачанов разобрал свою волевую победу над Марином Чиличем на турнире в Астане

Российский теннисист Карен Хачанов, который одержал победу в матче второго круга хардового турнира в Астане (Казахстан), прокомментировал свой успех. Хачанов, занимающий 18-е место в рейтинге ATP, одержал волевую победу над хорватом Марином Чиличем (14). Россиянин проиграл первый сет, но выиграл следующие две партии. Карен победил со счётом 2:6, 6:3, 6:3.
«Да, турнир тут сильный, второй круг с Марином — неприятный расклад. Он в хорошей форме, я то же самое могу сказать про себя, сейчас на подъёме. Готовился к тяжёлому матчу. Начал с брейка, но потом пошло всё наоборот, в его сторону. Тяжело взять преимущество на его подаче, при этом процент был хороший: то ли он принимал, то ли недостаточно хорошо подавал. Без подачи на медленных кортах тяжело приходится: всё тащить в розыгрышах.
Первый сет он начал переигрывать: тактика была одна, но не знал, что делать. Со второго сета начал всё сначала: входить в корт, играть интенсивнее, что есть и моя игра. Начал входить в матч, чувствовать себя увереннее. Рад, что закончил так в третьем сете, потому что последние геймы были напряжённые», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.
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