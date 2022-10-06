«Тотальное опустошение». Карен Хачанов — о поражении в полуфинале US Open

Российский теннисист Карен Хачанов вспомнил свои ощущения, после того как проиграл норвежцу Касперу Рууду в полуфинале Открытого чемпионата США.
«Американская серия была очень длинная, она закончилась в Нью-Йорке. После этого опустошение тотальное пару дней: все тяжести, ощущение, всё болит сразу же, после того как заканчиваешь турнир.
После Нью-Йорка я прилетел, и у меня не было визы, так как у меня украли документы ещё в Гамбурге, когда играл на турнире в июле. Надо было сделать визу, потренироваться, отдохнуть — сделать тренировочный блок с командой. Да, три недели был перерыв, но, когда играешь много матчей, чувствуешь уверенность, всегда вопрос, когда лучше остановиться, сделать паузу. Обсудил с командой — так было лучше», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
- 6 октября 2022
-
13:56
-
13:17
-
13:14
-
13:11
-
13:08
-
13:05
-
11:56
-
11:45
-
11:35
-
10:12
-
10:01
-
08:18
-
08:15
-
07:52
-
06:56
-
00:18
- 5 октября 2022
-
23:41
-
22:49
-
21:28
-
20:15
-
19:57
-
19:34
-
19:01
-
18:55
-
18:40
-
18:30
-
18:17
-
17:43
-
17:20
-
16:43
-
16:16
-
16:01
-
15:18
-
15:05
-
14:23