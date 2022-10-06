«Тотальное опустошение». Карен Хачанов — о поражении в полуфинале US Open

Российский теннисист Карен Хачанов вспомнил свои ощущения, после того как проиграл норвежцу Касперу Рууду в полуфинале Открытого чемпионата США.

«Американская серия была очень длинная, она закончилась в Нью-Йорке. После этого опустошение тотальное пару дней: все тяжести, ощущение, всё болит сразу же, после того как заканчиваешь турнир.

После Нью-Йорка я прилетел, и у меня не было визы, так как у меня украли документы ещё в Гамбурге, когда играл на турнире в июле. Надо было сделать визу, потренироваться, отдохнуть — сделать тренировочный блок с командой. Да, три недели был перерыв, но, когда играешь много матчей, чувствуешь уверенность, всегда вопрос, когда лучше остановиться, сделать паузу. Обсудил с командой — так было лучше», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.

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