Хуберт Хуркач прокомментировал победу над Александром Бубликом в Астане

Польский теннисист Хуберт Хуркач рассказал, что думает о своей победе (6:4, 6:4) над казахстанцем Александром Бубликом во втором круге турнира в Астане.
«Саша всегда был и является сложным оппонентом. На корте он всегда создаёт вызовы. Он играл дома, публика болела за Сашу. Атмосфера была идеальная для него, в целом очень хорошая. Во время игры у него были интересные розыгрыши. Сложно читать его игру. В целом я очень доволен своим выступлением. Рад, что в критические моменты я хорошо играл.
Матч с Циципасом в четвертьфинале? Он проводит отличный сезон, всегда играет в невероятный теннис. Будет сложный матч», — передаёт слова Хуркача корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.
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