Анастасия Потапова проиграла 101-й ракетке мира в Монастире
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Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла во втором круге хардового турнира в Монастире (Тунис). Соперницей Потаповой, занимающей 51-е место в рейтинге WTA, была 101-я ракетка мира Тамара Зиданшек (Словения). Россиянка проиграла матч со счётом 3:6, 6:3, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут.
На счету Потаповой один эйс и семь двойных ошибок. Российская спортсменка реализовала семь брейк-пойнтов из 12 (58%). У Зиданшек четыре эйса, семь ошибок на подаче и девять использованных брейк-пойнтов из 17 (53%).
В четвертьфинале Тамара Зиданшек сыграет с представительницей Франции Ализе Корне, которая в своём матче второго раунда победила представительницу Британии Хэрриет Дарт.
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