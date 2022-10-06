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Анастасия Потапова проиграла 101-й ракетке мира в Монастире

Анастасия Потапова проиграла 101-й ракетке мира в Монастире
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Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла во втором круге хардового турнира в Монастире (Тунис). Соперницей Потаповой, занимающей 51-е место в рейтинге WTA, была 101-я ракетка мира Тамара Зиданшек (Словения). Россиянка проиграла матч со счётом 3:6, 6:3, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут.

На счету Потаповой один эйс и семь двойных ошибок. Российская спортсменка реализовала семь брейк-пойнтов из 12 (58%). У Зиданшек четыре эйса, семь ошибок на подаче и девять использованных брейк-пойнтов из 17 (53%).

В четвертьфинале Тамара Зиданшек сыграет с представительницей Франции Ализе Корне, которая в своём матче второго раунда победила представительницу Британии Хэрриет Дарт.

Монастир. 2-й круг
06 октября 2022, четверг. 13:05 МСК
Анастасия Потапова
51
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		3 6
         
Тамара Зиданшек
101
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
Комментарии
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