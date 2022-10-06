Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Организаторы объявили об отмене Кубка Кремля

Организаторы объявили об отмене Кубка Кремля
Комментарии

Турнир «ВТБ Кубок Кремля» в 2022 году не состоится. Об этом сообщили организаторы. Изначально планировалось, что турнир пройдёт с 16 по 23 октября.

«Департамент спорта города Москвы и оргкомитет международного теннисного турнира «Кубок Кремля» приняли совместное решение не проводить международный теннисный турнир «Кубок Кремля», запланированный на 16–23 октября 2022 года.

Предполагается, что до конца года будут организованы серии международных теннисных турниров в Москве, включая соревнования с участием легенд отечественного тенниса и наших молодых спортсменов, являющихся лидерами мировых рейтингов в своих возрастных категориях», — отмечается в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Федерации тенниса России.

Напомним, ранее Кубок Кремля исключили из официального календаря ATP.

«Мы готовы к мировому уровню». Как Казахстан встречает теннис на фоне большой эмиграции «Мы готовы к мировому уровню». Как Казахстан встречает теннис на фоне большой эмиграции

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022