Организаторы объявили об отмене Кубка Кремля

Турнир «ВТБ Кубок Кремля» в 2022 году не состоится. Об этом сообщили организаторы. Изначально планировалось, что турнир пройдёт с 16 по 23 октября.

«Департамент спорта города Москвы и оргкомитет международного теннисного турнира «Кубок Кремля» приняли совместное решение не проводить международный теннисный турнир «Кубок Кремля», запланированный на 16–23 октября 2022 года.

Предполагается, что до конца года будут организованы серии международных теннисных турниров в Москве, включая соревнования с участием легенд отечественного тенниса и наших молодых спортсменов, являющихся лидерами мировых рейтингов в своих возрастных категориях», — отмечается в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Федерации тенниса России.

Напомним, ранее Кубок Кремля исключили из официального календаря ATP.

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