Новак Джокович прокомментировал победу во втором круге турнира в Астане

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в матче второго круга хардового турнира ATP в Астане (Казахстан), в котором его соперником был 34-я ракетка мира Ботик ван де Зандсхулп из Нидерландов.

«Это психологический подарок. Я начинал матч в серьёзном напряжении. Мы оба играли очень уверенно в течение всего матча. В первом сете оба показали теннис высокого уровня. Один гейм позволил мне сделать брейк, в следующем уже я столкнулся с брейк-пойнтом. Кажется, я отлично подавал. А это то, что нужно мне, чтобы преодолевать сложности. Очень доволен отличным процентом первой сегодня от себя. Мы знаем, что здесь очень медленный корт, так что кондиции не такие приятные для хорошей подачи. Но я отлично выбирал позицию и траекторию для ввода первого мяча. Второй сет он начал лучше: он подавал качественнее, как и двигался. Это заставило меня работать больше. Я знал, что, если дать ему время, он как очень хороший игрок сможет воспользоваться этим. Я никогда не встречался с ним до этого матча. Очевидно, мне нужно было немного времени, чтобы узнать его и показать уверенный теннис», — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.