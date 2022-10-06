Тони Надаль рассказал о проблемах своего племянника в этом году

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, рассказал о проблемах своего племянника в этом году.

«Сегодня я поговорил с ним, и он в порядке. Это правда, что у него был трудный год. Это мог быть необычный сезон, но он был омрачён постоянными неудобствами, которые у него были.

Результаты шли хорошо, потому что он выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос», но сейчас есть горький привкус. На Уимблдоне он не смог сыграть в полуфинале, когда играл хорошо и был явным кандидатом на титул. Потом – проблемы в Нью-Йорке. Спортсмен хочет быть здоровым и играть, а главное – побеждать. Мой племянник выигрывал, но у него было больше неприятностей, чем иногда можно вынести», — приводит слова Надаля AS.