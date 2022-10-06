Чесноков: Хачанову будет тяжело обыграть Джоковича. Новак соскучился по победам

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков рассказал, что думает о шансах российского теннисиста Карена Хачанова в матче с Новаком Джоковичем на турнире в Астане.

«Джокович был в финале в Израиле и достаточно уверенно обыграл Чилича. В Астане он проиграл в первом матче только два гейма. Такое ощущение, что чем больше Новак играет, тем он играет лучше, набирает больше уверенности, хорошую форму. Думаю, Хачанову будет крайне тяжело обыграть Джоковича, потому что тот соскучился по победам», – сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Карен Хачанов одержал победу в матче второго круга над Марином Чиличем (14) со счётом 2:6, 6:3, 6:3. Матч с Джоковичем состоится 7 октября.