Чесноков назвал Рублёва и Медведева главными претендентами на титул турнира в Астане

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков назвал российских теннисистов Андрея Рублёва и Даниила Медведева главными претендентами на титул турнира в Астане.
«Все могут выиграть турнир. Очень интересный 19-летний итальянец, который прошёл квалификацию (Нарди, который покинул турнир на стадии второго круга. – Прим. «Чемпионата»). Даже у него были шансы. Не могу сказать, что он мог претендовать на победу в этом турнире, потому что главные претенденты на сегодняшний день – это Джокович, Медведев, Рублёв. Турнир просто феноменальный! Если смотреть, кто остался по сетке, – как на турнире «Большого шлема», – сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Медведев и Рублёв уже дошли до четвертьфинала турнира. Даниил сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, а Андрей – с французом Адрианом Маннарино.
- 6 октября 2022
-
20:06
-
19:46
-
19:45
-
19:25
-
19:16
-
19:11
-
19:01
-
18:56
-
18:40
-
18:20
-
18:00
-
17:48
-
17:24
-
17:19
-
17:13
-
17:09
-
16:22
-
16:06
-
16:01
-
15:04
-
13:56
-
13:17
-
13:14
-
13:11
-
13:08
-
13:05
-
11:56
-
11:45
-
11:35
-
10:12
-
10:01
-
08:18
-
08:15
-
07:52
-
06:56