Чесноков назвал Рублёва и Медведева главными претендентами на титул турнира в Астане

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков назвал российских теннисистов Андрея Рублёва и Даниила Медведева главными претендентами на титул турнира в Астане.

«Все могут выиграть турнир. Очень интересный 19-летний итальянец, который прошёл квалификацию (Нарди, который покинул турнир на стадии второго круга. – Прим. «Чемпионата»). Даже у него были шансы. Не могу сказать, что он мог претендовать на победу в этом турнире, потому что главные претенденты на сегодняшний день – это Джокович, Медведев, Рублёв. Турнир просто феноменальный! Если смотреть, кто остался по сетке, – как на турнире «Большого шлема», – сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Медведев и Рублёв уже дошли до четвертьфинала турнира. Даниил сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, а Андрей – с французом Адрианом Маннарино.