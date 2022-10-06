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Чесноков назвал Рублёва и Медведева главными претендентами на титул турнира в Астане

Чесноков назвал Рублёва и Медведева главными претендентами на титул турнира в Астане
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков назвал российских теннисистов Андрея Рублёва и Даниила Медведева главными претендентами на титул турнира в Астане.

«Все могут выиграть турнир. Очень интересный 19-летний итальянец, который прошёл квалификацию (Нарди, который покинул турнир на стадии второго круга. – Прим. «Чемпионата»). Даже у него были шансы. Не могу сказать, что он мог претендовать на победу в этом турнире, потому что главные претенденты на сегодняшний день – это Джокович, Медведев, Рублёв. Турнир просто феноменальный! Если смотреть, кто остался по сетке, – как на турнире «Большого шлема», – сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Медведев и Рублёв уже дошли до четвертьфинала турнира. Даниил сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, а Андрей – с французом Адрианом Маннарино.

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