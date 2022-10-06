Даниил Медведев прокомментировал победу во втором круге турнира в Астане

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал хардового турнира в Астане (Казахстан).

В матче второго круга Медведев обыграл финна Эмиля Руусувуори со счётом 6:3, 6:2.

«Он больше к агрессивному типу игроков относится. Поэтому рад, что оказался чуть стабильнее его, чуть меньше ошибался, в какие-то нужные моменты давал ему неудобные мячи. Конечно, подача была важна сегодня, больше очков выиграл за счёт подачи, ему много не давал возможностей. Очень рад, что сумел победить», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.

В четвертьфинале Медведев сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, который в матче второго круга обыграл россиянина Павла Котова (LL).