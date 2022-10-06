Медведев — о предстоящем матче с Баутиста-Агутом: он, наверное, неудобен для меня

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказал мнение о предстоящем матче с испанцем Роберто Баутиста-Агутом в четвертьфинале хардового турнира в Астане.
«Он на самом деле просто чем-то, наверное, неудобен для меня. Но каждый раз у меня ощущение, что он очень хороший игрок, и для меня немного удивительно, что он никогда не был в пятёрке. Наверное, этому есть объяснение. Но в плане тактики, естественно, разберу с тренером, уже знаю прекрасно, как он играет, он знает, как играю я. Знаю, что нужно будет показывать лучший теннис. В принципе, когда я его обыграл в этом году, играл очень хорошо. Поэтому надеюсь, что смогу сыграть так же или лучше», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.
Отметим, что Медведев встречался с испанцем пять раз, обыграв его лишь однажды — на турнире в Галле (Германия) в 2022 году.
- 6 октября 2022
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