Онс Жабер уверенно обыграла россиянку Евгению Родину на турнире в Монастире

Представительница Туниса Онс Жабер (вторая в рейтинге WTA) вышла в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис), обыграв россиянку Евгению Родину (556-я в рейтинге WTA).

Жабер одержала победу со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность матча составила 57 минут. На счету Родины ни одного эйса, две двойные ошибки, ноль брейк-пойнтов. Жабер шесть раз подала навылет, не допустила и одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи возможных.

В четвертьфинале Жабер встретится с американкой Клэр Лю, которая в матче второго круга обыграла чешку Катержину Синякову.

Призовой фонд турнира в Монастире, посев которого возглавила вторая ракетка мира Онс Жабер, составил $ 251 750. Соревнования продлятся до 9 октября.