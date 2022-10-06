Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Онс Жабер уверенно обыграла россиянку Евгению Родину на турнире в Монастире

Онс Жабер уверенно обыграла россиянку Евгению Родину на турнире в Монастире
Комментарии

Представительница Туниса Онс Жабер (вторая в рейтинге WTA) вышла в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис), обыграв россиянку Евгению Родину (556-я в рейтинге WTA).

Жабер одержала победу со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность матча составила 57 минут. На счету Родины ни одного эйса, две двойные ошибки, ноль брейк-пойнтов. Жабер шесть раз подала навылет, не допустила и одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи возможных.

В четвертьфинале Жабер встретится с американкой Клэр Лю, которая в матче второго круга обыграла чешку Катержину Синякову.

Призовой фонд турнира в Монастире, посев которого возглавила вторая ракетка мира Онс Жабер, составил $ 251 750. Соревнования продлятся до 9 октября.

Монастир. 2-й круг
06 октября 2022, четверг. 20:10 МСК
Онс Жабер
2
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Евгения Родина
556
Россия
Евгения Родина
Е. Родина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022