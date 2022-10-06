Онс Жабер уверенно обыграла россиянку Евгению Родину на турнире в Монастире
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Представительница Туниса Онс Жабер (вторая в рейтинге WTA) вышла в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис), обыграв россиянку Евгению Родину (556-я в рейтинге WTA).
Жабер одержала победу со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность матча составила 57 минут. На счету Родины ни одного эйса, две двойные ошибки, ноль брейк-пойнтов. Жабер шесть раз подала навылет, не допустила и одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи возможных.
В четвертьфинале Жабер встретится с американкой Клэр Лю, которая в матче второго круга обыграла чешку Катержину Синякову.
Призовой фонд турнира в Монастире, посев которого возглавила вторая ракетка мира Онс Жабер, составил $ 251 750. Соревнования продлятся до 9 октября.
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