Видеообзоры победных матчей Медведева, Хуркача, Джоковича во втором круге турнира в Астане

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами победных матчей россиянина Даниила Медведева, поляка Хуберта Хуркача и серба Новака Джоковича и других матчей четвёртого игрового дня на хардовом турнире ATP-500 в Астане (Казахстан).

Медведев обыграл финна Эмиля Руусувуори со счётом 6:3, 6:2. В четвертьфинале Медведев сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Джокович обыграл Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:3, 6:1 и вышел в четвертьфинал, где его соперником станет россиянин Карен Хачанов.

Хуркач обыграл казахстанского теннисиста Александра Бублика со счётом 6:4, 6:4. В четвертьфинале поляк встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 900 000. Его действующим чемпионом является южнокореец Квон Сон У.