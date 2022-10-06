Екатерина Александрова переиграла Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Остраве

Российская теннисистка Екатерина Александрова (21-й номер мирового рейтинга) в двух сетах переиграла россиянку Дарью Касаткину (11-я ракетка мира) и вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Остраве. Встреча проходила на центральном корте «Остравар Арены» на хардовом покрытии и продолжалась 1 час 40 минут.

Александрова одержала победу со счётом 6:1, 7:6 (7:1). На счету Касаткиной один эйс, две двойные ошибки, три реализованных брейк-пойнта из семи. Александрова трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11 возможных.

В четвертьфинале Александрова сыграет с чешкой Терезой Мартинцовой. Поединок состоится 7 октября.

Призовой фонд турнира составил € 611 210. Действующей победительницей турнира является эстонка Анетт Контавейт.