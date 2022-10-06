Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Екатерина Александрова переиграла Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Остраве

Екатерина Александрова переиграла Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Остраве
Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Александрова (21-й номер мирового рейтинга) в двух сетах переиграла россиянку Дарью Касаткину (11-я ракетка мира) и вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Остраве. Встреча проходила на центральном корте «Остравар Арены» на хардовом покрытии и продолжалась 1 час 40 минут.

Александрова одержала победу со счётом 6:1, 7:6 (7:1). На счету Касаткиной один эйс, две двойные ошибки, три реализованных брейк-пойнта из семи. Александрова трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11 возможных.

В четвертьфинале Александрова сыграет с чешкой Терезой Мартинцовой. Поединок состоится 7 октября.

Призовой фонд турнира составил € 611 210. Действующей победительницей турнира является эстонка Анетт Контавейт.

Острава. 2-й круг
06 октября 2022, четверг. 20:45 МСК
Екатерина Александрова
21
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
1 		6 1  
         
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022