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Елена Веснина поделилась солнечным фото со своей дочкой

Елена Веснина поделилась солнечным фото со своей дочкой
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Российская теннисистка, трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. 36-летняя спортсменка поделилась яркой фотографией со своей дочкой Лизой.

«Выбирайте, какое у вас сегодня настроение?» — подписала Веснина фотографию.

Отметим, что официально профессиональную карьеру Елена не завершила, она оставила за собой возможность играть в турнирах. Последний матч россиянки состоялся на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), где она завоевала серебряную медаль в миксте вместе с Асланом Карацевым, уступив в финале в трёх сетах другой российской паре — Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублёв.

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