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Виктория Азаренко выложила селфи со своей собакой. Фото

Виктория Азаренко выложила селфи со своей собакой. Фото
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала свежие фотографии в своих социальных сетях. Спортсменка сделала снимки со своей собакой. Она поделилась двумя селфи, сделанными у зеркала.

Фото: из личного архива виктории азаренко

Фото: из личного архива виктории азаренко

В сезоне-2022 Виктория Азаренко на турнирах «Большого шлема» ни разу не проходила дальше четвёртого раунда. Такого результата она добилась на Australian Open и на Открытом чемпионате США. На Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») Азаренко проиграла в третьем круге, а Уимблдон пропустила ввиду решения организаторов отстранить от турнира российских и белорусских теннисистов.

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