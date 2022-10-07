42-летняя Винус Уильямс в роскошном платье попала на обложку глянцевого журнала. Фото

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американка Винус Уильямс попала на обложку октябрьского номера британской версии глянцевого журнала Glamour. На снимке 42-летняя спортсменка одета в роскошное платье.
Фото: из соцсетей glamour
Напомним, Винус Уильямс выступила в одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2022 года. Она не смогла преодолеть барьер первого круга, уступив представительнице Бельгии Элисон ван Эйтванк со счётом 1:6, 6:7 (5:7). На остальных турнирах «Большого шлема» в этом году она не играла.
Винус Уильямс пять раз выигрывала Уимблдон и дважды — US Open. На Australian Open она дважды доходила до финала, на «Ролан Гаррос» — один раз.
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