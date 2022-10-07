Джон Иснер назвал единственного теннисиста, заставлявшего его чувствовать себя беспомощным
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Американский теннисист Джон Иснер рассказал, кто из игроков заставлял его чувствовать себя беспомощным. Он выделил 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира серба Новака Джоковича.
«Самый сильный соперник? Наверное, это Новак. Он стоит на задней линии и ждёт моей первой подачи. Он просто ожидает, куда я подам.
Я чувствовал себя беспомощным на корте. У меня были большие проблемы с тем, чтобы удержать подачу. И трижды такое случалось в матчах с Новаком», — приводит слова Джона Иснера издание Tennis Buzz.
Джон Иснер выиграл у Новака Джоковича лишь два матча из 12, которые они сыграли в рамках ATP.
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