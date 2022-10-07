Фото: Андрей Рублёв долго раздаёт автографы после разгромной победы в 1/4 финала в Астане

Девятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв, одержавший разгромную победу (6:1, 6:2) в четвертьфинальном матче хардового турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан), в котором его соперником был 51-й номер рейтинга ATP француз Адриан Маннарино, долго не мог уйти с корта. Его на протяжении более чем 20 минут не отпускали болельщики, пожелавшие взять автограф.

Фото: софия колодкина

Напомним, в полуфинале Андрей Рублёв сыграет с победителем противостояния, в котором примут участие Стефанос Циципас (Греция) и Хуберт Хуркач (Польша). В оставшихся четвертьфиналах выступят Карен Хачанов (Россия) — Новак Джокович (Сербия) и Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Даниил Медведев (Россия).

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