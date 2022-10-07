Елена Веснина высказалась о победе Андрея Рублёва в четвертьфинале турнира ATP в Астане

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала разгромную победу Андрея Рублёва над Адрианом Маннарино в четвертьфинале турнира в Астане. Рублёв обыграл Маннарино со счётом 6:1, 6:2.
«Андрей уже не раз побеждал Маннарино. Это достаточно известный для него соперник. Хорошая и уверенная победа. Выход в полуфинал очень важен для Андрея сейчас: получить уверенность, далеко пройти по турниру. Турнир в Астане отличается каким-то невероятно сильным и звёздным составом.
Приятно видеть, что наши ребята побеждают там. Они одни из главных фаворитов, которых публика любит и поддерживает. Андрей молодец», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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