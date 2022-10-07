Анна Дмитриева прокомментировала выход Андрея Рублёва в полуфинал турнира в Астане

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева оценила разгромную победу Андрея Рублёва над Адрианом Маннарино в четвертьфинале турнира в Астане. Рублёв обыграл Маннарино со счётом 6:1, 6:2.
«Хорошая победа. Андрей в неплохой форме, потому что до этого с Маннарино он сильно возился. Пока показывает хорошую готовность, но сезон заканчивается.
Наши ребята сейчас в хорошей форме, хороший турнир у них получается. Видимо, всё складывается», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в полуфинале Андрей Рублёв сыграет с победителем противостояния, в котором примут участие Стефанос Циципас (Греция) и Хуберт Хуркач (Польша). В оставшихся четвертьфиналах выступят Карен Хачанов (Россия) — Новак Джокович (Сербия) и Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Даниил Медведев (Россия).
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