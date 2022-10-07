Андрей Рублёв высказался о предстоящем полуфинале с Циципасом либо с Хуркачем в Астане

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что думает о предстоящем полуфинале на турнире в Астане, где его соперником станет либо грек Стефанос Циципас, либо поляк Хуберт Хуркач.

«Оба очень тяжёлые соперники. С Циципасом играл много раз, он ведёт в личных встречах, он более высокорейтинговый соперник, чем Хуркач.

С Хуркачем в целом очень тяжело играть, подаёт очень классно, очень трудно брейковать. С ним надо удерживать внимание, чтобы не потерять свою подачу. Тай-брейки очень тяжело с ним складываются, но сейчас уже полуфинал, в любом случае лёгких матчей нет», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.

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