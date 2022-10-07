Андрей Рублёв: удачно, что я не сыграл с Алькарасом

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о турнирной сетке в Астане. Рублёв мог сыграть с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом в четвертьфинале, но тот неожиданно проиграл в первом круге.

«Из-за того, что Алькарас и Карацев проиграли, то получилось сыграть первые два круга с ребятами из квалификации, и сегодня сыграл с Маннарино, а не Алькарасом. Так что по итогу, раз я в полуфинале, сетка сложилась удачно», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.

Напомним, в полуфинале Андрей Рублёв сыграет с победителем противостояния, в котором примут участие Стефанос Циципас (Греция) и Хуберт Хуркач (Польша). В оставшихся четвертьфиналах выступят Карен Хачанов (Россия) — Новак Джокович (Сербия) и Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Даниил Медведев (Россия).

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