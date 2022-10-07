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Стефанос Циципас победил Хуберта Хуркача и вышел на Андрея Рублёва в полуфинале в Астане

Стефанос Циципас победил Хуберта Хуркача и вышел на Андрея Рублёва в полуфинале в Астане
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Греческий теннисист Стефанос Циципас (6-я ракетка мира) победил Хуберта Хуркача (10) в четвертьфинале турнира в Астане. В полуфинале его соперником станет россиянин Андрей Рублёв, занимающий девятое место в рейтинге ATP. Циципас обыграл Хуркача со счётом 7:6 (10:8), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты.

На счету Циципаса четыре эйса, ни одной двойной ошибки и лишь один реализованный брейк-пойнт из девяти. У Хуркача 11 подач навылет и одна ошибка на подаче. У него не было ни одной возможности сделать брейк.

В оставшихся четвертьфиналах выступят Карен Хачанов (Россия) — Новак Джокович (Сербия) и Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Даниил Медведев (Россия). Эти матчи также состоятся сегодня, 7 октября.

Астана. 1/4 финала
07 октября 2022, пятница. 11:10 МСК
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 10 		6  
6 8 		3  
         
Хуберт Хуркач
10
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
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