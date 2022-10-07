Виктор Янчук оценил шансы Хачанова победить Джоковича в четвертьфинале турнира в Астане

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о шансах россиянина Карена Хачанова обыграть 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира серба Новака Джоковича на турнире в Астане. Четвертьфинал Хачанов — Джокович состоится сегодня, 7 октября.

«Джокович очень квалифицированный и более опытный — с ним трудно играть. В таких играх всё может быть, но шансов у серба точно больше, чем у Хачанова.

При этом у российских теннисистов хорошие шансы на победу в турнире в Астане. Можно рассчитывать на триумф кого-то из оставшихся ребят», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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