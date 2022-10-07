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Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Монастире

Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Монастире
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова (12-я ракетка мира) обыграла француженку Диан Парри (65-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинале турнира в Монастире (Тунис). Встреча состоялась на Центральном корте Теннисного клуба Монастира на хардовом покрытии.

Кудерметова одержала победу со счётом 6:4, 6:1. Россиянка выполнила восемь подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Диан Парри ни одного эйса, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В полуфинале Веронике Кудерметовой предстоит провести матч с представительницей Франции Ализе Корне, которая в другом матче 1/4 финала в упорной борьбе одолела словацкую теннисистку Тамару Зиданшек — 7:5, 7:6 (9:7).

Монастир. 1/4 финала
07 октября 2022, пятница. 15:45 МСК
Диан Парри
65
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1  
6 		6  
         
Вероника Кудерметова
12
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Комментарии
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