Янчук: Джокович — не мальчик для битья. Хачанову не хватило мастерства
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Советский теннисист Виктор Янчук прокомментировал поражение россиянина Карена Хачанова от серба Новака Джоковича в четвертьфинале турнира в Астане.
«Закономерный итог встречи. Джокович более квалифицированный, надёжный, устойчивый и опытный игрок. Карен мог зацепить сет, играя вдохновенно и удачно… Но, видимо, где-то волновался. Играл всё-таки с легендарным игроком. Не хватило мастерства.
Хотелось, чтобы Хачанов преподнёс сюрприз. Но Джокович — непростая жертва и не мальчик для битья. Бывают сенсационные победы: хорошо бы, чтобы и у Карена они случались. Будем надеяться, в следующий раз Хачанов сыграет более смело с Джоковичем», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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