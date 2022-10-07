Янчук: Джокович — не мальчик для битья. Хачанову не хватило мастерства

Советский теннисист Виктор Янчук прокомментировал поражение россиянина Карена Хачанова от серба Новака Джоковича в четвертьфинале турнира в Астане.



«Закономерный итог встречи. Джокович более квалифицированный, надёжный, устойчивый и опытный игрок. Карен мог зацепить сет, играя вдохновенно и удачно… Но, видимо, где-то волновался. Играл всё-таки с легендарным игроком. Не хватило мастерства.



Хотелось, чтобы Хачанов преподнёс сюрприз. Но Джокович — непростая жертва и не мальчик для битья. Бывают сенсационные победы: хорошо бы, чтобы и у Карена они случались. Будем надеяться, в следующий раз Хачанов сыграет более смело с Джоковичем», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.