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Ольховский высказался о поражении Хачанова от Джоковича в четвертьфинале турнира в Астане

Ольховский высказался о поражении Хачанова от Джоковича в четвертьфинале турнира в Астане
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Финалист Открытого чемпионата Франции в парном разряде Андрей Ольховский поделился мыслями о поражении Карена Хачанова от Новака Джоковича.

«Нужно отдать должное Джоковичу: он очень хочет побеждать в каждом матче. Я говорил, что будет упорная борьба: при этом не знал, как Джокович справится после выигранного турнира и перелёта. Физически Новак готов хорошо, да и психологически — у него есть желание победить из-за нехватки матчей в этом году. Свежесть даёт о себе знать. Джокович хочет и играет хорошо.

У Карена в этой встрече было больше невынужденных ошибок, чем обычно. Всё-таки играл против Джоковича, у которого темп игры выше. Я считаю, что Карен в хорошей форме. Желаю ему удачи на следующих турнирах», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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