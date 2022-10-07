«Джокович есть Джокович». Дмитриева — о поражении Хачанова на турнире в Астане

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева прокомментировала поражение россиянина Карена Хачанова от представителя Сербии Новака Джоковича на турнире категории ATP-500 в Астане. Обладатель 21 титула турниров «Большого шлема» оказался сильнее в двух партиях со счётом 6:4, 6:3.
«Обидно, что Хачанову не удалось выиграть хотя бы один сет. Джокович есть Джокович — сам хорош, да и в хорошей форме. Он же сам сказал: «Я приезжаю на турнир только для того, чтобы победить».
Я радуюсь за успех Хачанова на US Open. Надеюсь, что Карен сохранит этот настрой на следующий сезон», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В полуфинале Джокович встретится либо с Даниилом Медведевым, либо с Роберто Баутиста-Агутом.
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